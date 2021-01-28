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Єрмак підтвердив зустріч Квін з фракцією "Слуга народу" через Дубінського

Автор: РБК-Україна

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрічалася з фракцією "Слуга народу" через внесення нардепа Олександра Дубінського до санкційного списку. Вашингтон вважає, що той втручався в американські вибори.

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає сайт президента.

Зокрема, він прокоментував те, що США ввели санкції проти Дубінського.

"Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова", - зазначив Єрмак.

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Він додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського державні органи зроблять все від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у втручанні в американські вибори, були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти кількох українців, в тому числі нардепа Дубінського.

РБК-Україна писало, що "Слуга народу" на засіданні фракції так і не вирішила, що з ним робити.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакСанкції