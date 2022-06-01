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Єрмак: зупинити агресію РФ допоможе зброя, санкції й консолідована позиція світу

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що в разі отримання всієї необхідної зброї та запровадження дієвих санкцій Україна переможе в цій війні, і лише такі кроки можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів та піти на діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Єрмака на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

"Впевнений у тому, що якщо ми отримаємо всю необхідну зброю й буде посилено режим ефективних санкцій, то ми переможемо. Це буде перемога не тільки України, це буде перемога й усіх наших партнерів та друзів", - заявив Єрмак.

Відповідаючи на запитання, чи допускає він можливість змін в імперській політиці Росії, Єрмак зауважив, що в політичній культурі РФ існує лише мова сили й шантажу.

"Тому я думаю, що історично, якщо ми всі, демократичний вільний світ, досягнемо перемоги, то в перспективі років це, може, й станеться. Але зараз Росія може зрозуміти та сісти за стіл перемовин, тільки якщо буде те, про що я сказав вище: зброя, санкції та консолідована позиція всього демократичного світу. І, безумовно, перемога України на фронті", - переконаний він.

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Андрій ЄрмакРосійська Федерація