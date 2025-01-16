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Ермак: ожидаю, что очень скоро состоится встреча Зеленского и Трампа

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ожидается, что в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом. Сразу после инаугурации между командами начнутся официальные разговоры и консультации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Я не верю в любой сценарий, когда Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы сделать Америку не сильной. А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", - сказал Ермак.

По его словам, главное - это сотрудничество. Поэтому Украина настроена сразу после инаугурации начать уже официальные разговоры и консультации.

"И я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну", - отметил глава ОП.

Ермак также выразил надежду, что скоро команды двух президентов смогут встретиться в реальном времени.

"Очень важно, чтобы очень быстро новая администрация была также глубоко в материале и проинформирована о реальной информации на поле боя, как это уже произошло в течение всего срока прошлой администрации. Очень важно, чтобы это время вхождения было максимально коротким. Мы сделаем все, чтобы так и было", - добавил он.

Руководитель ОП также рассказал, что находится в контакте с несколькими членами новой команды Трампа.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что с большим уважением отношусь к нашим партнерам, к их законодательству. Но поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее, потому что она очень важна", - отметил Ермак.

 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев и Вашингтон уже работают над встречей с избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоится уже после его инаугурации.

Стоит отметить, что накануне выборов Трампа заявлял, что якобы мог бы завершить войну в Украине за один день на посту президента США.

Также он решил назначить специального представителя по вопросам Украины и РФ. Должность займет генерал-лейтенанта в отставке Кит Келлог. Ожидается, что Келлог посетит Украину после инаугурации Трампа.

Кроме того, у Трампа заявляли о мирном плане по Украине, до сих пор он официально не был представлен. СМИ публиковали несколько вариантов возможного мирного плана. Некоторые версии предусматривали отсрочку вступления в НАТО и территориальные уступки.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакВойна в Украине