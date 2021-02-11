Єрмак про загострення на Донбасі: переговори далі вести неможливо

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є "організованою провокацією".
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.
Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.
Сьогодні, 11 лютого, стало відомо, що на Донбасі загинув український військовий від кулі ворожого снайпера - військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив за долучення до переговорного процесу щодо Донбасу "друзів з Європи та Америки". Він також вдячний тим партнерам, які вже допомагають з врегулюванням.
Додамо, нещодавно Зеленський заявив, що українській стороні складно дотримуватися перемир'я на Донбасі. Він зазначив, що бойовики хочуть зірвати режим припинення вогню.