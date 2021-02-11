Єрмак про загострення на Донбасі: переговори далі вести неможливо

Він підкреслив, що в той час, коли вбивають українських захисників, переговори вести неможливо.

"Збереження режиму припинення вогню є найбільш важливим. Будь-які переговори далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не перебувають у постійної дислокації. Тобто це провокація, дуже добре організована. Це професійні вбивці, саме для цього сюди приїжджають", - заявив Єрмак.