Ермак обсудил с Салливаном решение Украины по обороне Бахмута

Согласно сообщению, "Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и решениях, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством о ходе оборонной операции на Бахмутском направлении".

Отдельно стороны обсудили текущие международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержки Украине, которая борется за освобождение своих территорий от российской оккупации, отметили в ОП.

Ермак также рассказал о преступлениях, которые совершает Россия против украинцев, в том числе похищения, депортацию и принудительное усыновление украинских детей с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что виновные в этих преступлениях против украинского народа должны получить справедливое наказание по закону.

Кроме того, руководитель Офиса президента проинформировал о масштабном вреде для окружающей среды в Украине, который наносит российская агрессия. Он отметил, что ее последствия повлияют на экосистему всей Европы. По словам Ермака, мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь Россию к ответственности, как это предусмотрено в формуле мира, говорится в сообщении.