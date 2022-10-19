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Ермак обсудил с представителями посольств Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов и Испании ужесточение ПВО

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Францию, Германию, Италию, Нидерланды и Испанию усилить шаги по укреплению противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента по итогам брифинга с участием представителей дипломатического корпуса этих стран.

"Безусловно, учитывая, что происходит в последние дни, одним из наших основных приоритетов является создание защиты для наших городов, гражданской инфраструктуры и создание воздушного щита для Украины. И я очень рад, что сегодня это уже не вопрос для обсуждения, а есть только вопрос времени. А это нужно сделать как можно скорее", - заявил Ермак.

Он также выразил надежду, что представленные на встрече страны поддержат принятие на сессии Европейского парламента 21-24 ноября резолюции ПАСЕ, в которой РФ будет названа террористическим режимом.

Дипломатические представители отметили важность предоставленной информации и задали уточняющие вопросы, чтобы предоставить соответствующую информацию руководству своих государств.

Напомним, ранее международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины под сопредседателем Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена наработала рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые могли бы стать основой документа под названием "Киевский договор безопасности" (Kyiv Security Compact).

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