Ермак обсудил с представителями посольств Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов и Испании ужесточение ПВО

"Безусловно, учитывая, что происходит в последние дни, одним из наших основных приоритетов является создание защиты для наших городов, гражданской инфраструктуры и создание воздушного щита для Украины. И я очень рад, что сегодня это уже не вопрос для обсуждения, а есть только вопрос времени. А это нужно сделать как можно скорее", - заявил Ермак.

Он также выразил надежду, что представленные на встрече страны поддержат принятие на сессии Европейского парламента 21-24 ноября резолюции ПАСЕ, в которой РФ будет названа террористическим режимом.

Дипломатические представители отметили важность предоставленной информации и задали уточняющие вопросы, чтобы предоставить соответствующую информацию руководству своих государств.