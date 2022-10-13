Ермак обсудил с руководителем кабинета президента Еврокомиссии поддержку обновления Украины

Стороны обсудили вопросы финансовой поддержки восстановления Украины и макрофинансовой помощи нашему государству.

Ермак поблагодарил за начало реализации второй части программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 5 млрд евро из общего пакета в 9 млрд евро.

По его словам, для Украины очень важно получить эти средства в максимально сжатые сроки. Также уже сейчас следует планировать новую масштабную макрофинансовую помощь от Евросоюза на 2023 год.

Он напомнил, что по итогам встречи Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в сентябре в Киеве на рассмотрение партнеров из ЕС был передан проект закона о создании Фонда восстановления Украины.

"Мы предложили, чтобы в набсовете этого Фонда были наши международные партнеры, представители организаций и финансовых институций, которые точно в этом будут участвовать", - сказал он.

Руководитель ОП также предложил определить в Еврокомиссии контактное лицо для коммуникации по восстановлению нашей страны и подразделение, обеспечивающее работу "Платформы восстановления Украины", создание которой инициировала Еврокомиссия. С украинской стороны планируется создать специальную рабочую группу.

Ермак выразил надежду, что международная конференция по восстановлению нашей страны, которая состоится в Берлине 25 октября, даст необходимый толчок для запуска "Платформы восстановления Украины".

Кроме того, собеседники обсудили вопросы действенности и усиления санкционной политики в отношении РФ. По его словам, международная рабочая группа по санкциям против России (группа Ермака-Макфола) завершает подготовку двух документов с рекомендациями по новым санкциям.