Ермак обсудил с председателем оборонного комитета Бундестага усиление помощи Украине

Отмечается, что Ермак проинформировал главу комитета Бундестага о ситуации на фронте и поблагодарил за решительную поддержку Украины в условиях российской агрессии.

"Важным стало резкое осуждение председателем оборонного комитета Бундестага циничного российского фарса с псевдореферендумами и решениями о попытках присоединения территорий Украины, которые ничтожны с международно-правовой точки зрения и не будут иметь никакого влияния на полное восстановление территориальной целостности нашего государства", - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи стороны отметили одобрение Евросоюзом восьмого пакета санкций и согласились с необходимостью наращивания санкционного давления на Россию и ее полной международной изоляции.

Собеседники также остановились на оборонном взаимодействии Украины и Германии. Ермак поблагодарил представительницу Бундестага за четкую позицию в пользу предоставления Украине тяжелого вооружения, включая боевые машины пехоты Murder и танки Leopard, за укрепление потенциала ВСУ в противостоянии полномасштабному российскому вторжению, а также систем противовоздушной обороны для защиты от ракетного.

Стороны констатировали, что "в целях реализации своих реваншистских планов в Европе и мире россия использует все возможные инструменты, прибегая к энергетическому, ядерному, радиационному и другим формам шантажа". В качестве примера был приведен вооруженный захват и попытка присвоения Россией Запорожской АЭС, угрожающей катастрофой планетарного масштаба.

Собеседники обсудили и вопросы практических механизмов межпарламентского сотрудничества Украины и Германии, в частности, по линии оборонных комитетов.