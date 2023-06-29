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Ермак назвал главные задачи Международной группы по экологическим последствиям войны

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Четверг 29 июня 2023 18:50
Ермак назвал главные задачи Международной группы по экологическим последствиям войны Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по экологическим последствиям войны. Группа будет заниматься оценкой ущерба, причиненного нашей экосистеме и не только.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

"Преступления против окружающей среды и уничтожение Российской Федерацией нашей природы - одна из страниц этой агрессии с 2014 года и с 24 февраля прошлого года. Для нас было важно чтобы эта тема была в фокусе. Сегодняшнее первое заседание нашей рабочей группы является логическим продолжением того, что президент начал, когда он говорил с экоэкспертами. Все поддержали эту идею", - заявил руководитель Офиса президента.

Как отметил Ермак, главными задачами рабочей группы являются:

  • оценка вреда, который был причинен экосистеме Украины;
  • разработка механизмов по привлечению Российской Федерации за все преступления. Сейчас сложно посчитать, сколько времени и денег понадобится для того, чтобы все восстановить;
  • восстановить все так, чтобы это стало лучшим в мире.

"Мы ожидаем, что фундаментальным документом станет киевский экологический комплекс. После сегодняшней встречи мир должен слышать каждый день, что происходит в Украине", - отметил Ермак.

Экологический терроризм России

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, населенные пункты Херсонской области и других, были затоплены. Уровень воды в отдельных местах поднялся выше нескольких метров. Несмотря на то, что вода уже почти отступила, спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы, которые вызвал враг.

Сегодня существует угроза теракта на Запорожской АЭС. По словам президента Владимира Зеленского, враг планирует теракт с выбросом радиации. Слова лидера страны подтвердил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Как отметил последний, враг дополнительно заминировал на АЭС бассейн-охладитель.

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Война в Украине Российская Федерация Андрей Ермак
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