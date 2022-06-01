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Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів України

Фото: Андрій Єрмак (president.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Найбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під конвоєм військових суден країн партнерів. Це одна з найбільших гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП України Андрія Єрмака.

За його словами, продовольча криза, яку провокує Росія, має вирішуватися максимально швидко.

План Росії полягає у підриві світової продовольчої безпеки шляхом блокади українських портів і танкерів із зерном. Через це можуть найбільше постраждати країни Африки.

Можлива дестабілізація ситуації, зокрема, нові хвилі біженців до ЄС. В обмін на розблокування портів Росія вимагає зняття санкцій, але це шантаж.

"Найбільш дієвий спосіб - військові конвої країн-партнерів, які зможуть супроводжувати українські танкери із зерном", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, таку думку раніше озвучував і радник глави ОП України Михайло Подоляк. Він заявляв, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.

Станом на початку травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.

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