Ермак о втором саммите мира: хотим, чтобы прошел в этом году
Второй саммит мира может пройти уже в этом году, но есть ряд факторов, которые могут помешать его проведению.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Мы хотим, чтобы это было (второй саммит – в 2024 году – ред.), но есть условия, без которых этот второй саммит не может состояться", - отметил Ермак.
Он также добавил, что не нужно относиться ко второму саммиту как к чемпионату мира. Мол, встречи на родные советников – это отборочный этап, первый саммит – полуфинал, второй саммит – финал, и на нем все закончится.
"Конечно, очень этого хотелось бы, но мы реалисты. Все будет зависеть от того, сколько стран поддержат наш план. Потенциал мы уже увидели на первом саммите", - подчеркнул Ермак.
Что предшествовало
Напомним, Украина планирует организовать второй саммит мира до конца этого года. Ожидается, что к этому мероприятию будет подготовлен план реализации формулы мира. Для этого пройдет ряд встреч на уровне советников глав государств. Также во второй саммит мира планируется пригласить представителей России. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, участия РФ "хотят большинство стран".
Более подробно о том, может ли Россия поехать на саммит мира, - в материале РБК-Украина.
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