Єрмак анонсував спільний стейтмент за результатами сьогоднішньої зустрічі G7

Сьогодні, в день пам'яті та примирення, країни G7 продемонстрували повну й беззаперечну солідарність з Україною в нашій боротьбі за волю й незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"На сьогоднішній саміт Сімки запрошено президента Володимира Зеленського. Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнято дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій", - заявив Єрмак.

Він також додав, що поки що не може розкривати деталей цієї заяви, але додає, що весь цивілізований світ підтримує нашу незалежність, захист територіальної цілісності, економічну та енергетичну безпеку.

"Україна буде швидко відновлюватися. А для країни, яка розв’язала цю жахливу, несправедливу і криваву війну, наслідки будуть дуже і дуже сумними", - резюмував він.