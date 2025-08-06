Ереван подтвердил встречу Алиева, Пашиняна и Трампа в США

Что предшествовало

Предыдущая встреча между лидерами Армении и Азербайджана состоялась в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах.

Переговоры имели целью продвижение мирного урегулирования, однако никаких конкретных решений по их итогам объявлено не было. Это произошло несмотря на заявления обеих сторон в начале года о достижении прогресса в подготовке предварительного мирного соглашения.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что подписание договора с Азербайджаном станет возможным до конца 2025 года. По его словам, достижение мира остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Еревана.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже несколько десятилетий - со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года азербайджанские войска взяли регион под полный контроль. До этого момента население Карабаха было преимущественно армянским, что повлекло массовый выезд этнических армян с территории.