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Дональд Трамп Война в Украине

Ереван подтвердил встречу Алиева, Пашиняна и Трампа в США

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит Соединенные Штаты Америки 7-8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы правительства.

Визит будет включать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехсторонние переговоры с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

"В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США", - говорится в официальном сообщении.

По информации пресс-службы правительства Армении, на встрече Пашиняна с Трампом ключевыми темами станут углубление стратегического партнерства, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

Что предшествовало

Предыдущая встреча между лидерами Армении и Азербайджана состоялась в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах.

Переговоры имели целью продвижение мирного урегулирования, однако никаких конкретных решений по их итогам объявлено не было. Это произошло несмотря на заявления обеих сторон в начале года о достижении прогресса в подготовке предварительного мирного соглашения.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что подписание договора с Азербайджаном станет возможным до конца 2025 года. По его словам, достижение мира остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Еревана.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже несколько десятилетий - со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года азербайджанские войска взяли регион под полный контроль. До этого момента население Карабаха было преимущественно армянским, что повлекло массовый выезд этнических армян с территории.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАрменияАзербайджан