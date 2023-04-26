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У Эрдогана предложили "остановить кровопролитие" в Украине и вести переговоры 5 лет

Фото: представитель президента Турции Ибрагим Калин (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

"Кровопролитие в Украине" следует остановить, а затем можно пять лет вести мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента Турции Ибрагима Калина, которое приводит Anadolu.

"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию", - говорится в сообщении.

Калин заявил, что Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. По его словам, мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.

"Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, "остановим кровопролитие". Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", - добавил Калин.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна стремится как скорейшего прекращения российско-украинской войны. Власти страны хотят вернуть Россию и Украину за стол мирных переговоров.

Также Чавушоглу заявлял, что Турция поддерживает скорейшее завершение войны захватнической России против Украины путем мирных переговоров и готова содействовать этому.

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