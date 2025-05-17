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Эрдоган: встреча Путина и Зеленского в Стамбуле могла быть историческим шансом

Суббота 17 мая 2025 15:32
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Эрдоган: встреча Путина и Зеленского в Стамбуле могла быть историческим шансом Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле рассматривалась как исторический шанс.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По его словам, за Турцией задержки в содействии переговорам нет, но главный игрок в этих переговорах Путин.

"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - отметил Эрдоган.

Президент Турции считает, что встреча делегаций Украины и России в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе. Он также отметил, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы положить конец войне и достичь справедливого мира.

Эрдоган рассказал, что Турция и другие страны предлагают методы и "почву" для того, чтобы война закончилась. По его словам, необходимо заставить "замолчать пушки и заговорить дипломатией".

"Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя терять. Эту войну невозможно завершить с помощью оружия. Наше самое большое желание - добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", - сказал Эрдоган.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, президент Владимир Зеленский был готов к личной встрече с Путиным 15 мая, но тот отказался приехать. Вместо этого диктатор прислал делегацию во главе со своим помощником Владимиром Мединским

16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и России. Переговоры продолжались чуть больше часа, однако к согласию о прекращении огня стороны не пришли.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

Сегодня же в Кремле допустили встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Москва заявляет, что такая встреча возможна только при достижении "определенных договоренностей"

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