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Эрдоган о срыве "зернового соглашения": Россия колеблется в этом вопросе

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для проведения переговоров для возобновления "зернового соглашения".

"Хотя Россия колеблется в этом вопросе, потому что такие же возможности для нее не предусмотрены, мы будем решительно продолжать наши усилия служить человечеству", - заявил президент Турции.

При этом он напомнил, что по "зерновому коридору" Украина смогла экспортировать 9,3 млн тонн пшеницы.

Напомним, 29 октября Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

Сегодня из одесских портов вышло 12 судов с зерном, несмотря на то, что Россия срывает работу "зернового коридора".

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссийская Федерация