Эрдоган о срыве "зернового соглашения": Россия колеблется в этом вопросе

Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для проведения переговоров для возобновления "зернового соглашения".

"Хотя Россия колеблется в этом вопросе, потому что такие же возможности для нее не предусмотрены, мы будем решительно продолжать наши усилия служить человечеству", - заявил президент Турции.

При этом он напомнил, что по "зерновому коридору" Украина смогла экспортировать 9,3 млн тонн пшеницы.