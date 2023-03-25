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Эрдоган созвонился с Путиным, упоминали и об Украине

Фото: турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Указывается, что стороны также обсуждали "зерновое соглашение". Во время разговора Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы".

"Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", - передают турецкие СМИ.

Напомним, перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

Детальнее о позиции Анкары в российско-украинской войне и почему ее следует рассматривать как партнера, но не безусловного союзника Киева - писало РБК-Украина в материале.

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