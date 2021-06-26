Ердоган заявив про будівництво дублюючого Босфор каналу. Він з'єднає два моря
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про старт будівництва каналу "Стамбул". Він з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.
"Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити через шість років. Вартість проекту оцінюється приблизно в 15 млрд доларів", - відзначив турецький лідер.
Зазначено, що довжина каналу складе 45 км, мінімальна ширина - 245 м, глибина - близько 21 м.
За словами глави Туреччини, новий канал дозволить забезпечити більшу безпеку Стамбулу, бо через природну водну артерію між морями - протоку Босфор - щороку проходить все більше суден, які "несуть потенційний ризик".
"У випадку, якщо будь-яке судно з вантажем, в тому числі нафти, зазнає лихо на Босфорі, екології Туреччини буде завдано потужного удару", - підкреслив Ердоган.
Він додав, що канал "Стамбул" - найбільш оптимальна з усіх альтернатив, які стояли перед турецькою владою.
Нагадаємо, вперше ідею створення такого каналу глава Туреччини озвучив у 2011 році, коли він очолював уряд країни. Цей проект у разі реалізації дозволить значно знизити навантаження на протоку Босфор.