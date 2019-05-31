Ердоган заявив про незмінність курсу Туреччини на вступ до ЄС

Туреччина зберігає прихильність повноправного членства в Європейському союзі. Про це сказав президент Турции Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган зазначив, курс Туреччини на вступ до ЄС незмінний, хоча, за його словами, "блок не виконав своїх обіцянок". Таке завление він зробив у четвер, 30 травня, на наступний день після того, як у доповіді ЄС прозвучала критика Анкари з приводу її судової та економічної ситуації.

Оголошуючи про низку судових реформ в Анкарі, Ердоган заявив, що вони фактично заборонять тільки "проблемні" розділи веб-сайтів замість введення повної заборони доступу.

Зазначимо, онлайн-енциклопедія Вікіпедія була заблокована в Туреччині з 2017 року через закон, який дозволяє владі забороняти доступ до веб-сайтів, які вважаються загрозою національної безпеки.

Нагадаємо, в березні в Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до складу Євросоюзу. Про це повідомляє Вона є автором звіту комітету Європарламенту у закордонних справах. У документі йдеться про те, що в Туреччині продовжують порушуватися права людини і громадянські свободи, виявляється вплив на судову систему. Також країна не вирішила спори з Кіпром та іншими сусідами.