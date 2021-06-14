Ердоган заявив Байдену про незмінність позиції Туреччини щодо російських ЗРК С-400

Позиція Туреччини щодо придбання у Росії зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 не змінилася. У відносинах Анкари і Вашингтона немає невирішуваних проблем - їх потрібно вирішувати шляхом діалогу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції за підсумками особистої зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.

"Питання по С-400 не могло не бути присутнім у порядку наших (переговорів з Байденом - ред.). Відносно С-400 я висловив ту ж думку, якої ми дотримувалися раніше", - сказав Ердоган.

За його словами, він також повідомив президенту США про ті спільні кроки, які Анкара і Вашингтон можуть зробити в оборонній сфері.

"Ми провели конструктивні та ґрунтовні переговори. Домовилися активно використовувати канали для діалогу. Думаю, у нас з США немає невирішуваних проблем", - додав Ердоган.