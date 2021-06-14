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Ердоган заявив Байдену про незмінність позиції Туреччини щодо російських ЗРК С-400

Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиція Туреччини щодо придбання у Росії зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 не змінилася. У відносинах Анкари і Вашингтона немає невирішуваних проблем - їх потрібно вирішувати шляхом діалогу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції за підсумками особистої зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.

"Питання по С-400 не могло не бути присутнім у порядку наших (переговорів з Байденом - ред.). Відносно С-400 я висловив ту ж думку, якої ми дотримувалися раніше", - сказав Ердоган.

За його словами, він також повідомив президенту США про ті спільні кроки, які Анкара і Вашингтон можуть зробити в оборонній сфері.

"Ми провели конструктивні та ґрунтовні переговори. Домовилися активно використовувати канали для діалогу. Думаю, у нас з США немає невирішуваних проблем", - додав Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина, яка є членом НАТО, в 2018 році придбала у Росії системи С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

У середині грудня 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти Туреччини за покупку російських комплексів С-400.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган назвав санкції США атакою на суверенітет Туреччини.

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