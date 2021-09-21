Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму

Туреччина не визнає анексію Криму. Це на засіданні Генасамблеї ООН заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".
"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - заявив Ердоган.
Напередодні МЗС Туреччини опублікувало заяву, в якій повідомило, що Анкара не визнає результати виборів, проведених в російську Держдуму на території Криму. Заяву розкритикували в МЗС Росії і в Кремлі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про заяви Туреччини про російські вибори в Криму.