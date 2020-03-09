Ердоган просить у НАТО додаткову допомогу по Сирії

Туреччина запросила додаткову допомогу Північноатлантичного альянсу (НАТО) щодо Сирії. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передає агентство "Анадолу".

Країна запросила додаткову допомогу для захисту кордону з Сирією, а також у зв'язку з міграційними викликами.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина буде готова вжити односторонні дії в Ідлібі в Сирії за умови, якщо Росія не виконає власні зобов'язання щодо цієї регіональної проблеми.

Тоді Ердоган запевнив, що Туреччина лише домагається повернення в свої будинки 3,6 млн сирійських біженців, які перебувають на турецькій території, а також 1,5 млн осіб, що скупчилися на кордоні країни в сирійській провінції Ідліб. За його словами, Анкара згодна з будь-яким рішенням, яке убезпечить кордону Туреччини і населення Ідліб.

РБК-Україна писало, що Ердоган у понеділок, 9 березня, планує обговорити питання біженців з офіційними представниками Європейського союзу. Ердоган повинен провести зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і главою Євроради Шарлем Мішелем.