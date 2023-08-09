Эрдоган предложил расширить зерновую сделку

"У нас был еще один шанс узнать из первых рук о требованиях и ожиданиях России во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Эрдоган.

Контакты для перезапуска инициативы "с расширенным охватом" продолжаются, но решение зависит от того, "выполнят ли западные страны свои обещания", добавил он, не уточнив, какие обязательства были нарушены.

"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир", - добавил он.

Зерновая сделка

В течение всего года сделки по зерну, завершившейся в июле, Россия неоднократно требовала усилий по улучшению собственной торговли продовольствием и удобрениями, включая возобновление работы аммиакопровода, проходящего через Украину, и повторное подключение ее Россельхозбанка к системе SWIFT.

Когда в прошлом месяце Россия вышла из сделки, ООН которая помогла заключить первоначальный договор вместе с Турцией, заявила, что "добилось прорывов в некоторых из самых сложных областей упрощения процедур торговли" и работало с частными банками и страховыми компаниями, чтобы найти решения. Экспорт зерна из России устойчив, а продажи удобрений близятся к полному восстановлению, заявили в ООН.

Эрдоган и Путин говорили на прошлой неделе впервые с тех пор, как Россия вышла из сделки по зерну, по телефону, чтобы обсудить запланированный визит российского лидера в Турцию в конце этого месяца.

После выхода из сделки Россия неоднократно бомбила украинские порты и зерновые склады, что вызвало обвинения со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие в качестве оружия войны, а мировые цены на зерно снова выросли.