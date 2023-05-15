Эрдоган остается? Кто побеждает на выборах в Турции и будет ли второй тур

В Турции по предварительным итогам президентских выборов после подсчета почти 100% бюллетеней лидерство остается у действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, однако получаемый результат не достигает 50%, что бы обеспечило ему победу в один тур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные CNN Turk .

Таким образом, возникает необходимость в проведении второго тура президентских выборов в Турции.

По состоянию на утро 15 мая предварительные результаты при подсчете 98,80% бюллетеней распределились так:

Эрдоган набирает 49,35% (что соответствует 26 662 844 голосам "за"),

(что соответствует 26 662 844 голосам "за"), а его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - 45,00% (24 313 829 голосов).

Согласно турецкому законодательству, необходимость в проведении второго тура может пропасть, если какой-либо из кандидатов наберет 50%+1. Этого сейчас не наблюдается.

По данным турецкой ежедневной газеты Sozcu, второй тур президентских выборов проведут 28 мая. Кстати, это издание дает свой собственный подсчет всех бюллетеней, и по их данных лидерство осталось за действующим главой государства (49,34%), а у Кылычдароглу - 45,00%.

Однако турецкие информагенства представляют иные предварительные выборы: по их результатам лидерство у Эрдогана, однако действующий глава государства также не набирает 50%.

Так, сейчас по данным "Анадолу" по итогам обработки 98,88% бюллетеней у Эрдогана - 49,34%, а у его главного соперника Кемаля Кылычдароглу - 45,00%.

Издание ANKA публикует такие предварительные результаты подсчета 99,83% бюллетеней: Эрдоган набирает 49,25%, а Кылычдароглу - 45,05%.

Кто баллотировался на пост президента

Всего на должность президента Турции претендовали четыре кандидата.

Кроме действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава СНП Кемаль Кылычдароглу, лидер националистического альянса Синан Оган и кандидат от Партии Родины Мухаррем Индже. Однако последний за несколько дней до выборов объявил о снятии своей кандидатуры.

Главный оппонент Реджепа Таипа Эрдогана - 74-летний Кемаль Кылычдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию - старейшую в стране, лидером которой был и основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.