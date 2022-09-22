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Эрдоган призывает говорить с Путиным. Чтобы открыть "дверь мира"

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.

"К сожалению, ООН не смогла положить конец войне и остановить кровопролитие, а также найти разрешение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате войны", - заявил Эрдоган.

Президент Турции сказал, что создание "зернового коридора" восстановило некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить большие усилия для прекращения войны

"Лидеры должны продвигать этот канал. Другими словами, каждый, кто имеет более-менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь", - добавил Эрдоган.

Он подчеркнул, что этот призыв касается и президента Украины Владимира Зеленского. Поскольку, по его мнению, проявление совершенно разных отрицательных подходов не даст ожидаемого результата.

"Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений здесь еще больше возрастет", - сказал президент Турции.

Напомним, что Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных.

Также Эрдоган призвал все страны поддержать усилия Турции по установлению мира в Украине.

Ранее президент Турции заявил, что возвращение захваченных Россией земель Украине станет важным шагом для переговоров.

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