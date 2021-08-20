ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ердоган ввів нові обмеження в Туреччині для нещеплених громадян через COVID-19

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 20 серпня 2021 07:31
Ердоган ввів нові обмеження в Туреччині для нещеплених громадян через COVID-19 Фото: Ердоган ввів нові обмеження в Туреччині для нещеплених громадян (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Ердоган ввів нові обмеження в Туреччині для нещеплених громадян через COVID-19. За словами глави держави, нещепленим громадянам заборонять без негативного ПЛР-тесту відвідувати масові заходи, включаючи концерти, театри і кінотеатри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Також тести будуть необхідні при посадці на літаки і міжміські автобуси.

Крім того, попередив Ердоган, нещепленим студентам і співробітникам університетів доведеться регулярно здавати ПЛР-тести на COVID-19, а вчителів і працівників шкіл зобов'яжуть робити їх як мінімум двічі на тиждень.

При цьому глава держави нагадав, що вакцинація в країні є добровільною, проте він закликає робити щеплення від COVID-інфекції.

Нагадаємо, що МОЗ Туреччини закликало робити третю COVID-щеплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського