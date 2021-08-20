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Эрдоган ввел новые ограничения в Турции для непривитых граждан из-за COVID-19

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Турция, Пятница 20 августа 2021 07:31
Эрдоган ввел новые ограничения в Турции для непривитых граждан из-за COVID-19 Фото: Эрдоган ввел новые ограничения в Турции для непривитых граждан (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Эрдоган ввел новые ограничения в Турции для непривитых граждан из-за COVID-19. По словам главы государства, непривитым гражданам запретят без отрицательного ПЦР-теста посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

Также тесты будут необходимы при посадке на самолеты и междугородние автобусы.

Кроме того, предупредил Эрдоган, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19, а учителей и работников школ обяжут делать их как минимум дважды в неделю.

При этом глава государства напомнил, что вакцинация в стране является добровольной, однако он призывает делать прививки от COVID-инфекции.

Напомним, что Минздрав Турции призвал делать третью COVID-прививку.

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