Ердоган на зустрічі з Путіним погодився платити за газ у рублях

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним погодився поступово перейти на оплату за газ в російських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Як заявив російський віце-прем'єр Олександр Новак, оплата за газ була однією з тем переговорів у Сочі.

"Обговорювалися поставки газу в Турецьку Республіку, який в досить великому обсязі поставляється - 26 млрд кубометрів щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково поставки газу і оплату в рублях", - зазначив він.

Крім того, лідери обох країн обговорили початок будівництва атомної електростанції "Аккую" в наступному році і роботу газопроводу "Турецький потік".