Ердоган вперше прийняв делегацію РФ з представниками окупованого Криму

Президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган вперше офіційно прийняв делегацію Росії з представниками окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, сьогодні у Стамбулі відбулася офіційна зустріч російської делегації для участі у міжнародних заходах, в тому числі у Конференції спікерів парламентів з протидії тероризму. До складу російської делегації увійшла так звані "депутати від Криму" Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

"Теплий прийом, гостинність, рукостискання президента - саме так нас зустріла Туреччина", - повідомила російським ЗМІ Поклонська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччині відбувся організований Росією "турецько-кримський економічний форум". Захід приймав стамбульський готель Renaissance Polat. Український посол в Туреччині Андрій Сибіга закликав бойкотувати готель після даного інциденту.

Крім того, Сибіга називав провокацією проведення "кримського форуму", запланованованого Росією в Стамбулі. Також Україна закликала турецьких бізнесменів не брати участь в провокаційному "економічному форумі" в Стамбулі.