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Эрдоган впервые появился на публике после слухов об инфаркте

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Турция, Суббота 29 апреля 2023 17:56
Эрдоган впервые появился на публике после слухов об инфаркте Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 29 апреля, впервые появился на публичном мероприятии после того, как ему стало плохо во время интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган вместе со своей семьей и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. На мероприятии президент объявил имена первых турецких космонавтов, которых отправят в космос в последнем квартале этого года.

Teknofest проводится на ежегодной основе с 2018 года. Цель фестиваля - привлечь интерес общества, особенно молодежи к технологиям, повысить осведомленность о современных разработках и достижениях Турции.

Напомним, 25 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с тремя предвыборными речами. В тот же день ему предстояло дать интервью в прямом эфире, но пришлось его прервать, поскольку президенту стало плохо.

После инцидента в прямом эфире Эрдоган отменил предвыборные митинги. СМИ распространили слухи о предполагаемом инфаркте.

Позже Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что он перенес инфаркт и был госпитализирован.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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