Ердоган вперше з'явився на публіці після чуток про інфаркт

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після того, як йому стало погано під час інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган разом зі своєю сім'єю і главою Азербайджану Ільхамом Алієвим відвідав фестиваль авіакосмічних технологій Teknofest у Стамбулі. На заході президент оголосив імена перших турецьких космонавтів, яких відправлять в космос в останньому кварталі цього року. Teknofest проводиться на щорічній основі з 2018 року. Мета фестивалю - привернути інтерес суспільства, особливо молоді до технологій, підвищити поінформованість про сучасні розробки та досягнення Туреччини.