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Новая страница в отношениях? Эрдоган впервые за 6 лет посетит Грецию

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 7 декабря, посетит с рабочим визитом Афины. Это первый за шесть лет визит турецкого лидера в Грецию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

В Афинах Эрдоган проведет встречи с президентом и премьер-министром Греции.

"Подпитка вражды не конструктивна, и мы готовы начать новую эру, выполнять обещания и развивать отношения без внешнего влияния", - сказал ранее Эрдоган.

Это первый визит Эрдогана в Грецию с 2017 года и второй визит президента Турции за последние 70 лет.

Государственный министр Греции Акис Скерчос заявил, что напряженность между странами уменьшилась как никогда. Поэтому во время завтрашнего визита лидеры попытаются открыть "новую страницу" отношений.

Известно, что в Афинах также пройдет заседание Совета по сотрудничеству высокого уровня. Ожидается, что примут участие 11 министров с греческой стороны и 8 министров по турецкой делегации. Планируется, что страны подпишут не менее 20 соглашений, в том числе по вопросу миграции.

Конфликт Греции и Турции

Анкара и Афины долгое время не состояли в дружеских отношениях. Причиной тому стала конкуренция в Эгейском море, а именно размер акваторий и запасы природного газа. Турция уже несколько лет подвергает сомнению правильность распределения водной границы между государствами.

Также Эрдоган сомневается в Лозаннском договоре от 1923 года, согласно которому большая часть островов восточной части Эгейского моря принадлежит Греции (даже те, которые находятся недалеко от Турции).

Ранее Эрдоган не избегал резких заявлений в сторону Греции. В частности, президент Турции похвастался турецкими баллистическими ракетами "Тайфун", заявив, что они могут достать до Афин.

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ГрецияТурцияАфиныРеджеп Тайип Эрдоган