Ердоган знову запропонує Путіну зустрітися із Зеленським, - ЗМІ

Зустріч Ердогана і Путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні, зазначає видання.

"Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні", - пише Hurriyet.

Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".

"Ердоган попросить, щоб російські товари відправлялися по коридору на судах під координацією Туреччини", - йдеться в матеріалі.