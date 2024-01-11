Эрдоган случайно раскрыл лица сотен офицеров разведки Турции: подробности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удалил твит, содержащий фотографии выступления перед сотнями офицеров турецкой разведки. Он мог непреднамеренно поставить под угрозу их безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight .

Отмечается, что он выступал в Национальном разведывательном управлении, штаб-квартире Массачусетского технологического института (MIT). Публикацию с фотографиями пришлось удалить, поскольку на фотографиях были лица сотен сотрудников агентства.

"Поскольку лица сотрудников MIT были раскрыты, возникли огромные риски для безопасности. Персонал, который берет на себя ответственность внутри страны и за рубежом, может стать мишенью иностранных спецслужб и террористических организаций", - сказал аналитик по безопасности Бурак Йылдырым.

По словам Йылдырыма, из-за неосторожного поступка Эрдогана под угрозу была поставлена как личная безопасность офицеров разведки, так и операции MIT и семей офицеров.

"Могут существовать риски не только для безопасности жизни, но и для деятельности учреждения. Семьи этих сотрудников, если таковые имеются, также могут подвергаться различным рискам. Сотрудники учреждений могут стать объектом шантажа со стороны своих семей и родственников", - сказал Йылдырым.

Не все фотографии были удалены

После реакции в социальных сетях президент Эрдоган удалил твит. Однако министр юстиции Турции Йылмаз Тунч также поделился фотографиями из конференц-зала и не удалил свой твит.

Вместо этого Тунк отредактировал свой твит и удалил критические фотографии, но более раннюю версию твита все еще можно увидеть, если пользователи решат просмотреть старую версию, которая представляет собой новую функцию, представленную социальной сетью X.

Отредактированный твит Тунка посмотрели как минимум 49 000 пользователей. Аналитик по безопасности Йылдырым сказал, что это можно рассматривать как небольшую ошибку, но она таит в себе серьезные риски.

В 2020 году турецкие суды распорядились арестовать нескольких журналистов за раскрытие личности полевого офицера MIT, который служил и погиб в Ливии.