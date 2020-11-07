Ердоган звільнив главу Центробанку Туреччини через падіння курсу валюти

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звільнив главу Центробанку Мурата Уйсала. Це відбулося на тлі рекордного падіння курсу ліри.
Про це повідомляє Resmi Gazete.
На початку тижня курс національної валюти в Туреччині обновив рекордний мінімум, знизившись до 8,49 ліри за один американської долар. Попередній рекорд був встановлений в кінці жовтня поточного року.
"Глава Центробанку республіки Мурат Уйсал у відповідності з чинним законодавством звільняється з займаної посади", - йдеться в документі.
Раніше Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.
Нагадаємо, Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" з-за його заяви щодо ісламу.
Після цього Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій.