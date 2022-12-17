Эрдоган цинично высказался об аресте главного конкурента: суды исправят все ошибки

Апелляционные суды по делу заключения оппозиционного мэра Стамбула исправят любые ошибки, если они были, а тем временем турки не имеют права игнорировать судебные решения.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Окончательного решения суда пока нет. Дело будет передано в апелляционный суд и кассационный суд. Если суды допустили ошибку, она будет исправлена. Нас пытаются втянуть в эту игру", - заявил Эрдоган.
Эрдоган также отметил, что ему все равно, кто будет кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году.
"Было много судебных решений, которые мы жестко критиковали сами, но это не дает никому права оскорблять судей или игнорировать судебные решения", - добавил президент Турции.
Экрем Имамоглу был привлечен к ответственности за оскорбление государственных чиновников в 2019 году, когда он раскритиковал решение об отмене первого тура муниципальных выборов.
Ранее мы писали, что в Турции суд приговорил к тюремному заключению мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он рассматривается как главный конкурент президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.
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