Ердоган і Столтенберг обговорили загострення на тлі стягування військ РФ до України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед іншого обговорили питання стягування російських військ до кордону з Україною.

Наголошується, що в ході переговорів обговорювалися регіональні проблеми - "особливо російсько-українська криза". Крім того, говорили про події в Егейському морі, Східному Середземномор'ї, Лівії та Афганістані.

Раніше повідомлялося, що Туреччина в конфлікті між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін. У той же час вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що конфлікт на Донбасі має вирішитися мирним шляхом.