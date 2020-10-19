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Ердоган: США, РФ і Франція підтримують Вірменію зброєю в конфлікті у Карабаху

Автор: Артур Родивилов

Співголови Мінської групи ОБСЄ - Росія, США і Франція - надають підтримку Вірменії зброєю. Єреван вдруге порушив режим припинення вогню, діючий в зоні конфлікту через Нагірний Карабах.

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час з'їзду своєї партії в провінції Ширнак, передає Haberler.

Ердоган сказав, що США, Росія і Франція "не завершували ці переговори" у форматі Мінської групи протягом 30 років, через це Азербайджан зараз "бореться за звільнення окупованих земель від вірмен".

"Мінське тріо, США, Росія і Франція. Вони встали на бік Вірменії. Вони надають всіляку підтримку Вірменії зброєю", - сказав турецький президент.

Нагадаємо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Вірменією та Азербайджаном триває вже три тижні.

Зазначимо, Вірменія назвала умову для перемир'я в Нагірному Карабасі. Це можливо у випадку припинення участі в конфлікті Туреччини.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Туреччина має брати участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.

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