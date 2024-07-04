В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане Эрдоган заявил, что верит в возможность достижения справедливого мира, который бы устроил обе стороны.

Как позже отметил спикер диктатора Дмитрий Песков, президент Турции не может играть роль посредника. В то же время он не объяснил, почему Кремль выступает против этого.

Позиция Турции по поводу войны

Турция осудила полномасштабное вторжение со стороны России на территорию Украины, однако, заняла нейтральную позицию и периодически пытается предложить свою площадку для мирных переговоров.

Следует также добавить, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина до конца года планирует разработать понятный мирный план завершения войны. Также он недавно назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным.