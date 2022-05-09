Ердоган закликав ЄС спільно написати нову сторінку історії

Глава держави в своєму виступі заявив про відхід ЄС в останні роки від заявлених цілей. Керівництво об'єднання нібито потрапило під вплив короткотермінових інтересів окремих держав.

Ердоган нагадав про основи Декларації Шульмана – запобігання протиріччям і відмінностям у взаєминах між європейськими країнами, взаємна інтеграція в інтегруванні миру, сприяння розвитки та стабільності в Європі.

За словами лідера Туреччини, нині в самісінькому центрі Європи розгорнулася трагедія, що є попередженням для ЄС. "Сучасна Європа як ніколи потребує солідарності та співпраці, і найголовніше – відважної та концептуальної позиції. Сьогодні Туреччина – це не тільки країна-кандидат і член НАТО, але й сильний і вагомий партнер, що робить значний внесок у запобігання викликів на континенті", – відзначив він.

Ердоган загострив увагу на негативні наслідки російсько-української війни для планети. Основні виклики, пов'язані з нею – безпека, міграція, ланцюжок постачання і енергоресурси.

Турецький президент вкотре заявив про збереження курсу на повноправне членство в ЄС і "терплячий і рішучий" рух до нього. Вступ Туреччини до ЄС, на думку Ердогана, підсилить безпеку об'єднання.