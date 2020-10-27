Ердоган закликав до бойкоту французьких товарів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари. Також він закликав лідерів Європейського союзу зупинити "антиісламську" програму французького лідера Еммануеля Макрона.

Про це пише Reuters.

Свою заяву Эрдоган зробив після того, як Франція відкликала свого посла з Анкари на цих вихідних.

"Сьогодні я звертаюся до свого народу. Точно так само, як у Франції закликають до бойкоту турецької продукції, так і я сьогодні закликаю українців не купувати французькі товари", - сказав Ердоган.

За даними статистичного інституту Туреччини, Франція є 10-м найбільшим джерелом імпорту в Туреччину і сьомим за величиною ринком для експорту Туреччини.

"Європейські лідери, що володіють далекоглядністю і мораллю, повинні зламати стіни страху. Вони повинні покласти кінець антиісламської програми і кампанії ненависті, яку веде Макрон", - додав Ердоган.

Раніше Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу.

Після цього Франція відкликала свого посла для консультацій з Туреччини.

Нагадаємо, напередодні Макрон звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти в боротьбі з тероризмом і нелегальною міграцією.