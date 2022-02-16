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Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі. Рішення за російським лідером.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

Він заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі чи Стамбулі у разі позитивної відповіді від Путіна.

"Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це під час телефонних переговорів з ним", - заявив Ердоган.

За його словами, справжня війна в регіоні - "поганий знак".

Нагадаємо, раніше Ердоган запропонував двом лідерам організувати зустріч у Туреччині. Більш того, він заявив, що домовився і зараз вирішують з датою.

У самого Путіна говорили, що він готовий до зустрічі, але повинен розуміти, що буде підсумком таких контактів.

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