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Эрдоган предупредил Си Цзиньпина о глобальной опасности от войн в Украине и Израиле

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время визита в Астану на 24-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, встретился с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление связи Турецкой Республики в Twitter.

В ходе встречи они обсудили отношения Китая и Турции, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

В частности, Эрдоган заявил, что цель продолжить шаги, направленные на улучшение отношений между Турцией и Китаем во всех сферах, и что это пойдет на пользу обеим странам.

Он также подчеркнул, что война в Украине и конфликт Израиля и ХАМАС могут распространиться на региональном и глобальном уровнях. Турецкий президент добавил, что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого.

Позиция Турции по поводу войны

Несмотря на то, что Турция приговорила к полномасштабному вторжению России в Украину, страна сохраняет нейтральную позицию и время от времени предлагает свою площадку для мирных переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года разработает четкий мирный план завершения войны и озвучил единственный возможный формат переговоров с Путиным.

Однако вчера Эрдоган снова заявил, что его страна хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией.

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