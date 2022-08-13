RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган планує домовитися з Байденом про постачання винищувачів F-16, - ЗМІ

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести зустріч з американським колегою Джо Байденом для того, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Туреччина вже кілька місяців домовляється про покупку американських винищувачів F-16 з США. За даними видання, це питання стане ключовим у можливих переговорах Байдена і Ердогана, які повинні відбутися в наступному місяці в ході засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У Sabah відзначають, що Анкара не хоче допустити затягування у вирішенні цього питання і має намір прискорити узгодження поставок літаків. Туреччина також вимагає, щоб питання передачі винищувачів було винесено на розгляд Конгресу США.

Варто зауважити, що Туреччина вклала 1,4 мільярда доларів в американську програму F-35, згідно з якою Анкара повинна була отримати винищувачі. Але через те, що турецька влада відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400, Вашингтон виключив країну з програми.

Після такого рішення Туреччина вирішила запропонувати угоду, за якою вона буде купувати нові F-16 у США, одночасно модернізуючи свій парк з 80 старих F-16.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденТурцияРеджеп Тайіп Ердоган