RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган організує саміт щодо вивезення зерна з України наступного тижня, - Milliyet

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Наступного тижня в Туреччині пройде чотиристоронній саміт щодо "зернового коридору" з України по Чорному морю. У ньому візьмуть участь представники ООН, Києва та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

Видання з посиланням на джерела пише, що зустріч пройде в Стамбулі на наступних вихідних. Вже цього тижня делегація Міністерства оборони Туреччини вирушить на переговори до Росії.

Очікується, що участь у саміті в Стамбулі візьме президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. На чотиристоронній зустрічі мають узгодити механізм роботи "зернового коридору", який має бути запущений протягом місяця.

Імовірно, згідно з цим механізмом, через протоки Босфор і Дарданелли в найближчі 6-8 місяців на світові ринки буде поставлено 35-40 млн тонн українського зерна. В першу чергу очікується вихід торгових суден, який стоять в порту Одеси.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що якщо порти на Чорному морі залишаться заблокованими, то світ може втратити три врожаї української пшениці.

Соковиті і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяУкраїнаТурцияРеджеп Тайіп Ердоган