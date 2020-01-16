Ердоган оголосив про початок відправки турецьких військ в Лівії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країна приступила до відправку своїх військових до Лівії, щоб підтримати міжнародно визнаний уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому турецький лідер зазначив, що Туреччина має намір використовувати всі інструменти, включаючи дипломатичні, для стабілізації ситуації на своїй південній межі.

Нагадаємо, 2 січня парламент Туреччини схвалив законопроект, внесений президентом Реджепом Ердоганом, яким дозволяється розміщення турецьких військових у Лівії. У позачерговому голосуванні взяли участь 509 депутатів, з них 325 висловилися на підтримку законопроекту, 184 - проти.

Як відомо, 26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно звернулося до Туреччини з проханням про військову підтримку, щоб відбити наступ сил генерала Хафтара на столицю Тріполі. Лівійський уряд попросив у Туреччині "повітряну, наземну та морську" військову підтримку.

Крім того, в листопаді 2019 року парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.