Ердоган про загострення на Донбасі: ситуацію треба вирішувати в мирний спосіб

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб. Він заявив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

Про це він заявив у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб в рамках міжнародного законодавства... Ми бажаємо, щоб була знижена напруга на Донбасі, і в рамках виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир'я... Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - заявив турецький лідер.

Нагадаємо, вдень президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.

В ході візиту відбулося підписання низки двосторонніх документів.

Як писало РБК-Україна, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Без її конструктивної позиції не буде прогресу.

Так, Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання. Воно стосується нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму.