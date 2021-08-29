Ердоган назвав умову співпраці з "Талібаном"

"Можливо, нам вдасться укласти угоду подібну до "лівійської"...Досить знайти гідного партнера для переговорів. Якщо такий співрозмовник знайдеться, чому б не підписати таку угоду?" - сказав він.

В чому полягає суть "лівійської" моделі

Меморандум між Туреччиною і Урядом національної згоди (УНЗ) Лівії про безпеку і співпрацю у військовій сфері, підписаний 27 листопада 2019.

Він охоплює практично будь-який напрям військово-політичного та військово-технічного співробітництва між Туреччиною і УНЗ.

Згідно з положеннями цього меморандуму, Туреччина надаватиме також допомогу УНЗ у справі створення сил швидкого реагування у складі військових частин Лівії, розвідці чи в морському патрулюванні.