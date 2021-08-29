RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ердоган назвав умову співпраці з "Талібаном"

Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган заявив про можливість співпраці з бойовиками радикального руху "Талібан". Він припустив можливість таких угод шляхом "лівійської" моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeteduvar.

"Можливо, нам вдасться укласти угоду подібну до "лівійської"...Досить знайти гідного партнера для переговорів. Якщо такий співрозмовник знайдеться, чому б не підписати таку угоду?" - сказав він.

В чому полягає суть "лівійської" моделі

Меморандум між Туреччиною і Урядом національної згоди (УНЗ) Лівії про безпеку і співпрацю у військовій сфері, підписаний 27 листопада 2019.

Він охоплює практично будь-який напрям військово-політичного та військово-технічного співробітництва між Туреччиною і УНЗ.

Згідно з положеннями цього меморандуму, Туреччина надаватиме також допомогу УНЗ у справі створення сил швидкого реагування у складі військових частин Лівії, розвідці чи в морському патрулюванні.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган заявив про пропозицію "Талібану" займатися управлінням аеропорту Кабула.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанТурцияАфганистан