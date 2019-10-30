Ердоган назвав дату початку спільного з РФ патрулювання в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що в п'ятницю, 1 листопада, турецькі і російські військові починають спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

За словами Ердогана, Анкара і Москва почнуть спільне патрулювання в Сирії в смузі 7 км від кордону. При цьому він зазначив, що курдські бойовики не завершили виведення на відстань не менше 30 км від турецького кордону на північному сході Сирії.

"Туреччина залишає за собою право почати ще одну операцію проти курдів у цьому районі", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 22 жовтня Туреччина та Російська Федерація підписали меморандум щодо Сирії. Згідно з документом військові РФ і Туреччини будуть проводити спільне патрулювання на півночі Сирії глибиною в 10 км від кордону з Туреччиною.

Також РБК-Україна повідомляло, що на півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення між турецькими і сирійськими військовими. В результаті конфлікту загинули шестеро сирійських солдатів. Це стало першим масштабним зіткнення між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.