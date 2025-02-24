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Эрдоган: в следующем году мы должны отмечать годовщину мира, а не войны

Понедельник 24 февраля 2025 12:57
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Эрдоган: в следующем году мы должны отмечать годовщину мира, а не войны Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Общая ответственность партнеров Украины заключается в том, чтобы в следующем году отмечать годовщину мира, а не полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время дистанционного обращения на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

Как отметил Эрдоган, с самого начала Турция выступает против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. В частности призвал обеспечить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"На четвертый год этой войны мы прекрасно понимаем, что каждый раз увеличивается тяга к дипломатии и переговорному процессу... Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом, я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", - добавил он.

В том же числе президент напомнил и о недавнем визите его украинского коллеги Владимира Зеленского в Анкару. По его словам, тогда стороны обсудили вклад Турции, а также ее готовность принять переговоры.

Отношения между Турцией и Украиной

Турция принимала активное участие в переговорах по обмену пленными между Российской Федерацией (РФ) и Украиной. В том же числе Анкара способствовала возвращению защитников "Азовстали".

Подробнее о том, как менялась роль Турции в посредничестве между Украиной и РФ - в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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