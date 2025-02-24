Эрдоган: в следующем году мы должны отмечать годовщину мира, а не войны

Общая ответственность партнеров Украины заключается в том, чтобы в следующем году отмечать годовщину мира, а не полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время дистанционного обращения на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

Как отметил Эрдоган, с самого начала Турция выступает против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. В частности призвал обеспечить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"На четвертый год этой войны мы прекрасно понимаем, что каждый раз увеличивается тяга к дипломатии и переговорному процессу... Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом, я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", - добавил он.

В том же числе президент напомнил и о недавнем визите его украинского коллеги Владимира Зеленского в Анкару. По его словам, тогда стороны обсудили вклад Турции, а также ее готовность принять переговоры.